Венгрия назвала условие для окончания конфликта на Украине

Премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для окончания конфликта на Украине, его слова приводит Ripost.

По его словам, военный конфликт закончится сразу, когда этого захотят США. При этом он отметил, что весь мир не понимает поведение Вашингтона и ждет ответа.

«Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги [Киев] получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада», — сказал политик.

При этом Орбан отметил, что если США хотят мира, то переговоры могут начаться хоть завтра.

Соединенные Штаты объявили о решении передать Киеву кассетные боеприпасы 6 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь украинским быстрее вернуть потерянные территории.