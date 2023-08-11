Заработавшее после ливней «водное такси» в российском городе сняли на видео

Заработавшее после ливней «водное такси» в Уссурийске сняли на видео

В затопленном после ливней Уссурийске (Приморский край) заработало «водное такси», организованное местными жителями. На ситуацию в российском городе, снятую на видео, обратило внимание издание «Газета.Ru» в своем Telegram.

Необычный для перемещения в сухую погоду транспорт перевозит жителей от одного многоэтажного дома к другому. На записи очевидица происходящего спрашивает молодого человека с пакетом в руках, сидящего в надувной лодке бирюзового оттенка, его впечатления от такого способа передвижения. «Быстро, качественно услуги оказывают?» — поинтересовалась она. Пассажир подтвердил, что переправа работает «нормально». После этого стоящий по пояс в воде мужчина уточнил у молодого человека, где его нужно высадить, а затем «подвез» его к подъезду.

В данный момент в восьми округах Приморья по причине затоплений действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 11 августа, ожидается выпадение новых осадков.

Ранее стало известно, что на Приморский край обрушились сильные дожди. В результате по состоянию на 3 августа в некоторых районах российского региона выпало до 40 миллиметров осадков.