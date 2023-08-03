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09:08, 3 августа 2023Среда обитания

На российский регион обрушились сильные дожди

Синоптик Чулков: в Приморском крае выпало более 20 миллиметров осадков

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Приморский край обрушились сильные дожди. В результате в некоторых районах российского региона выпало более 20 миллиметров осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста местного гидрометцентра Виктора Чулкова.

«Это Хорольский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский и Кавалеровский муниципальные округа. Больше всего дождей выпало в Полтавке Октябрьского района, здесь зафиксировано 40 мм осадков», — заявил синоптик.

В регионе ожидаются дожди, грозы, а также туман. Из-за сложных погодных условий на объездной трассе Владивостока ввели ограничения для движения транспорта. Во Владивостоке открыли ливневые канализации, на данный момент вода успевает сходить.

Ранее прошедшие в Москве 2 августа ливни подтопили некоторые улицы так, что вода стала доставать автомобилям до фар. На видео, снятых очевидцами, можно было заметить, как людям по колено в воде приходилось толкать автомобиль, так как вода заполнила улицу и почти достигла верхнего края колес.

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    Нина Ташевская
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