На российский регион обрушились сильные дожди

Синоптик Чулков: в Приморском крае выпало более 20 миллиметров осадков

На Приморский край обрушились сильные дожди. В результате в некоторых районах российского региона выпало более 20 миллиметров осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста местного гидрометцентра Виктора Чулкова.

«Это Хорольский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский и Кавалеровский муниципальные округа. Больше всего дождей выпало в Полтавке Октябрьского района, здесь зафиксировано 40 мм осадков», — заявил синоптик.

В регионе ожидаются дожди, грозы, а также туман. Из-за сложных погодных условий на объездной трассе Владивостока ввели ограничения для движения транспорта. Во Владивостоке открыли ливневые канализации, на данный момент вода успевает сходить.

Ранее прошедшие в Москве 2 августа ливни подтопили некоторые улицы так, что вода стала доставать автомобилям до фар. На видео, снятых очевидцами, можно было заметить, как людям по колено в воде приходилось толкать автомобиль, так как вода заполнила улицу и почти достигла верхнего края колес.