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18:08, 2 августа 2023Среда обитания

Затопленные московским ливнем автомобили попали на видео

Из-за ливня в Москве вода на улицах поднялась до дверей автомобилей

Прошедшие в Москву 2 августа ливни подтопили некоторые улицы так, что вода стала доставать автомобилям до фар. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как три человека идут по колено в воде и толкают сзади автомобиль цвета металлик. Вода полностью заполнила улицу и почти достает до верхнего края колес машины. Рядом также стоит автомобиль черного цвета, вода доходит ему до дверей.

В сети также появились кадры подтопленной дождями улицы Вавилова. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео очевидцев, на которых показано, что жители передвигаются по пояс в воде.

Ранее страховщики призвали автомобилистов во время дождей не измерять глубину затопленных улиц. Водитель при виде большого скопления воды должен либо сменить направление движения, либо остаться на месте и заглушить мотор. В противном случае он может не получить компенсацию по полной программе КАСКО.

В Москве на 2 и 3 августа ввели желтый уровень погодной опасности из-за возможных гроз и ливней с порывами ветра до 15 метров в секунду. Синоптики также сообщили, что 2 августа в столице местами ожидается туман.

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    Мария Черкасова
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