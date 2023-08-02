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15:43, 2 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об аномальной жаре и грозах

Гидрометцентр: 3-4 августа температура в Москве поднимется до плюс 31 градуса

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень опасности из-за гроз, которые придут в регион 2 и 3 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

О надвигающихся грозах также сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что днем 2 августа дожди и грозы с наибольшей вероятностью придут в восточную половину Москвы и области.

По данным Гидрометцентра, в Москве и области 2 и 3 августа ожидаются грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, 2 августа в столицу местами придет туман. При этом в Москве с 3 по 4 августа местами ожидается сильная жара с температурой воздуха до плюс 29-31 градуса. Кроме того, в Москве и Подмосковье ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

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В столичном МЧС призвали горожан быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, спасатели посоветовали плавать только на оборудованных пляжах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что 2 августа температура воздуха в Москве достигнет 25-27 градусов Цельсия, в Московской области — 23-28 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская прогнозировала, что во второй половине этого дня в столицу и область придут грозы.

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    Мария Черкасова
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