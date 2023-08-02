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10:30, 2 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о грозах

Метеоролог Котилевская: 2 августа в Москве ожидаются грозы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В среду, 2 августа, в Москве местами пройдут грозы. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Ее слова передает РИА Новости.

Температура в городе в этот день достигнет 25-27 градусов Цельсия, в Московской области — 23-28 градусов. При этом ветер будет юго-восточный, при грозе возможны порывы.

«Сегодня переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, местами с грозами», — уточнила метеоролог. Что касается атмосферного давления, то оно снизится до 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в шести российских регионах в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода. Подобный прогноз касается в том числе Коми и Архангельской области.

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    Нина Ташевская
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