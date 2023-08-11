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10:50, 11 августа 2023Силовые структуры

Мигранта заподозрили в попытке поджечь российский военкомат

В Петербурге задержали мигранта по подозрению в попытке поджечь военкомат

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнего мигранта, заподозрив его в попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, охранники заметили юношу, который ходил вокруг военкомата Петроградского района. Его решили остановить. В рюкзаке иностранца нашли пластиковую бутылку с желтой жидкостью с запахом бензина. Он не смог рассказать, зачем пришел к зданию.

Выяснилось, что задержанный приехал в Россию из Узбекистана в марте. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что в Коломне неизвестный диверсант попытался поджечь полицейскую машину, ведется его розыск.

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    Екатерина Власова
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