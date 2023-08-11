Канцлер Германии пообещал бороться с врагами демократии

Канцлер Германии Шольц пообещал бороться с врагами демократии

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал бороться с врагами демократии, защищая открытое и свободное общество как движущую силу мира и процветания в стране. Об этом он заявил во время мероприятия в мэрии в городе Эрфурт, сообщает Bloomberg.

Местный житель спросил у немецкого канцлера о росте популярности в стране крайне правых партий и о том, как он планирует противостоять таким политическим силам. Шольц ответил, что некоторые партии эксплуатируют страхи рядовых граждан, вбивая клин в общество и пытаясь ослабить Европейский союз.

«Я бы не сказал, что демократия подрывается, но определенно у нее есть враги. Мы не сможем не сказать, что мы защищаем демократию и свободу, которых мы добились», — отметил политик.

Он добавил, что «часть этой свободы и демократии также заключается в защите друг друга», чтобы никто не боялся высказывать свое мнение.

Ранее крупная оппозиционная немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала к контролируемому роспуску ЕС. В партии мотивировали свой призыв тем, что ЕС якобы превратился в «управляемую неконтролируемой бюрократией недемократическую конструкцию» и нынешние элиты отошли от первоначальных идей европейского сообщества.