Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 11 августа 2023Мир

Канцлер Германии пообещал бороться с врагами демократии

Канцлер Германии Шольц пообещал бороться с врагами демократии

Фото: Karina Hessland-Wissel / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал бороться с врагами демократии, защищая открытое и свободное общество как движущую силу мира и процветания в стране. Об этом он заявил во время мероприятия в мэрии в городе Эрфурт, сообщает Bloomberg.

Местный житель спросил у немецкого канцлера о росте популярности в стране крайне правых партий и о том, как он планирует противостоять таким политическим силам. Шольц ответил, что некоторые партии эксплуатируют страхи рядовых граждан, вбивая клин в общество и пытаясь ослабить Европейский союз.

«Я бы не сказал, что демократия подрывается, но определенно у нее есть враги. Мы не сможем не сказать, что мы защищаем демократию и свободу, которых мы добились», — отметил политик.

Он добавил, что «часть этой свободы и демократии также заключается в защите друг друга», чтобы никто не боялся высказывать свое мнение.

Ранее крупная оппозиционная немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала к контролируемому роспуску ЕС. В партии мотивировали свой призыв тем, что ЕС якобы превратился в «управляемую неконтролируемой бюрократией недемократическую конструкцию» и нынешние элиты отошли от первоначальных идей европейского сообщества.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство

    Во Франции предрекли мировую войну из-за переброски войск Польши к Белоруссии

    Больше 80 человек обратились к врачам после взрыва в Сергиевом Посаде

    Российского учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы

    Дженнифер Лопес в бикини попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

    Стало известно о взрывах в двух областях Украины

    Стало известно о взрывах в Киеве

    Стало известно место похорон актрисы Веры Васильевой

    Мошенники нашли новый способ завладеть доверием россиян

    Россиянам назвали простые способы найти бюджетные туры за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости