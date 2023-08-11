В США предрекли смещение Зеленского с поста из-за неудач на фронте

Экс-разведчик США Риттер заявил, что военные сместят Зеленского из-за провалов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться сместить с поста президента республики Владимира Зеленского из-за неудач на фронте. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных», — сказал Риттер, добавив, что украинский политик находится в ужасном положении.

Экс-разведчик подчеркнул, что конфликт не закончится на «абсурдных» условиях Зеленского. Поэтому, по его мнению, нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров с участием России.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. Экс-разведчик Вооруженных сил США напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы. «На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию», — отметил Риттер.

Офицер добавил, что ВСУ пытаются пробить российскую линию обороны, однако действия Киева безуспешны. Главная проблема украинских военных заключается в отсутствии необходимого военного опыта и соответствующих навыков.