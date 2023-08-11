Российские офицеры не смогли предотвратить атаку ВСУ и пошли под суд

«Ъ»: российских офицеров будут судить за потери при атаке ВСУ под Белгородом

Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Обвиняемыми по нему проходят два старших офицера Российской армии — подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков. Им обоим грозят сроки по десять лет. Дмитраков арестован, выбрана ли какая-то мера пресечения для Бондарева, неизвестно.

По версии следствия, офицеры не смогли предотвратить обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) своей части в районе села Старая Нелидовка. Это привело к гибели семерых военных и ранению еще 43 человек. Во время обстрела были уничтожены 15 и повреждены 30 единиц военной техники, стоимость которой оценивается в 89 миллионов рублей.

27 апреля 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Тогда сообщалось, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.