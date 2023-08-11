Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 11 августа 2023Силовые структуры

Российские офицеры не смогли предотвратить атаку ВСУ и пошли под суд

«Ъ»: российских офицеров будут судить за потери при атаке ВСУ под Белгородом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Обвиняемыми по нему проходят два старших офицера Российской армии — подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков. Им обоим грозят сроки по десять лет. Дмитраков арестован, выбрана ли какая-то мера пресечения для Бондарева, неизвестно.

По версии следствия, офицеры не смогли предотвратить обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) своей части в районе села Старая Нелидовка. Это привело к гибели семерых военных и ранению еще 43 человек. Во время обстрела были уничтожены 15 и повреждены 30 единиц военной техники, стоимость которой оценивается в 89 миллионов рублей.

27 апреля 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Тогда сообщалось, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство

    Во Франции предрекли мировую войну из-за переброски войск Польши к Белоруссии

    Больше 80 человек обратились к врачам после взрыва в Сергиевом Посаде

    Российского учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы

    Дженнифер Лопес в бикини попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

    Стало известно о взрывах в двух областях Украины

    Стало известно о взрывах в Киеве

    Стало известно место похорон актрисы Веры Васильевой

    Мошенники нашли новый способ завладеть доверием россиян

    Россиянам назвали простые способы найти бюджетные туры за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости