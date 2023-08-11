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00:48, 11 августа 2023Мир

Вучич заявил об ожидании встречи с Путиным в Китае

Вучич заявил об ожидании приезда Путина в Китай на саммит «Один пояс, один путь»

Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич ожидает приезда своего российского коллеги Владимира Путина на саммит инициативы «Один пояс, один путь» в КНР в октябре. Об этом политик заявил в эфире Happy TV.

«В октябре у меня будет большой визит. Что там будет еще — большой вопрос, так как ожидается приезд президента Путина и так далее», — сказал Вучич.

Кроме этого, Александр Вучич заявил в интервью, что «российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал». По его словам, Россия хорошо подготовилась к ограничительным мерам.

Также президент Сербии отметил, что поражение Украины в конфликте с РФ будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также высказал мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

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    Екатерина Подвигина
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