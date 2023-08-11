Одной части России предрекли возвращение тропической жары

Синоптик Тишковец: в Центральной России ожидается жара до плюс 33 градусов

В Центральную Россию на следующей неделе вернется тропическая жара, рассказал РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К четвергу 17 августа столбики термометров поднимутся до отметок 30-33 градусов Цельсия, предрек синоптик. Это на десять градусов превышает климатическую норму. К середине недели центральный регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона. Жара продержится пару дней и отступит к последующим выходным.

При этом грядущие выходные 12 и 13 августа будут «хмурыми, теплыми и дождливыми», отметил синоптик. Аномально высокие значения 17 августа окажутся близкими к рекорду 1945 года, когда в этот же день температура достигала плюс 33,5 градуса.

В Москве 11 августа был введен «желтый» уровень погодной опасности из-за мощного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В этот день температура в столице продержится на уровне 27-29 градусов, а в Подмосковье — 25-30 градусов.