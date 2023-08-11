Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за ветра

В Москве и области введен «желтый» уровень погодной опасности из-за мощного ветра. Об этом специалисты Гидрометцентра сообщили на сайте учреждения.

Предупреждение действует до 21:00 11 августа. Согласно прогнозам специалистов, порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 27-29 градусов Цельсия, а в Подмосковье — 25-30 градусов. При этом в столице пройдет кратковременный дождь, а в области — гроза.

12 августа температура в Москве снизится до 23-25 градусов, в Подмосковье — до 21-26 градусов. Ожидается облачность с дождем, местами гроза.

Ранее метеорологи зафиксировали самый жаркий день лета в Москве. 6 августа температура воздуха в столице впервые в летнем сезоне 2023 года превысила 30 градусов, к 11 утра составив 30,2 градуса. Эксперты прогнозируют, что настолько теплой погоды до конца августа в Центральной России не ожидается, воздух прогреется до комфортных летних показателей.