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09:06, 11 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве ввели «желтый» уровень опасности из-за ветра

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве и области введен «желтый» уровень погодной опасности из-за мощного ветра. Об этом специалисты Гидрометцентра сообщили на сайте учреждения.

Предупреждение действует до 21:00 11 августа. Согласно прогнозам специалистов, порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 27-29 градусов Цельсия, а в Подмосковье — 25-30 градусов. При этом в столице пройдет кратковременный дождь, а в области — гроза.

12 августа температура в Москве снизится до 23-25 градусов, в Подмосковье — до 21-26 градусов. Ожидается облачность с дождем, местами гроза.

Ранее метеорологи зафиксировали самый жаркий день лета в Москве. 6 августа температура воздуха в столице впервые в летнем сезоне 2023 года превысила 30 градусов, к 11 утра составив 30,2 градуса. Эксперты прогнозируют, что настолько теплой погоды до конца августа в Центральной России не ожидается, воздух прогреется до комфортных летних показателей.

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    Александра Качан
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