В Москве зафиксировали самый жаркий день лета

Метеорологи зафиксировали самый жаркий день лета в Москве

Метеорологи зафиксировали самый жаркий день лета в столице. Об этом РБК сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Впервые в текущем летнем сезоне столбики термометров пересекли 30-градусную высоту», — рассказал он. Тишковец отметил, что к 11 утра 6 августа температура воздуха в Москве составила плюс 30,2 градуса.

По утверждению специалиста, начиная со вторника температура понизится, в столице пройдут дожди и грозы. Согласно прогнозам, температуры плюс 30 градусов до конца августа в Центральной России не ожидается, но воздух будет прогреваться до комфортных летних показателей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 августа, температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов, а в Подмосковье — от 29 до 34 градусов.