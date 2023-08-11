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02:00, 11 августа 2023Из жизни

Жених изменил невесте с помощницей фотографа прямо на свадьбе

Невеста потребовала у фотографа вернуть деньги из-за изменившего ей жениха

Фото: Unsplash

Женщина потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги за съемку из-за неприятного инцидента во время торжества. Об этом необычном случае он рассказал на сайте Reddit.

По словам фотографа, после свадебной съемки он обработал материал и отправил снимки молодоженам. Хотя заказ был полностью выполнен, невеста осталась недовольна. Оказалось, что жених успел изменить ей с помощницей фотографа, причем это произошло прямо во время свадьбы.

Я еще не ответил и не знаю, как лучше поступить в этих обстоятельствах. Она наняла меня, чтобы я сделал определенную работу, и я выполнил взятые на себя обязательства. Но в то же время я чувствую себя как выгульщик собак, уоторый погулял с собоакой клиента, вернул ее домой, а потом застрелил

Wedding_dudeсвадебный фотограф

Фотограф добавил, что чувствует ответственность за произошедшее, однако в то же время не готов возвращать деньги за выполненную работу, особенно с учетом того, что ассистентка была человеком со стороны, а не его постоянным сотрудником.

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Ранее сообщалось о женщине, которая потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги за работу из-за своего развода. По ее словам, мужчина должен был отдать ей свой гонорар, потому что им с бывшим мужем больше не понадобятся свадебные снимки.

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    Антонина Черташ
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