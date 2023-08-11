Вдова родила дочь от мужа через три года после его потери

В Австралии вдова Гудселл родила дочь от мужа через три года после его потери

В Австралии вдова родила дочь от мужа через три года после его потери. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2017 году мужчина узнал, что болен раком кишечника. Перед химиотерапией он решил заморозить свою сперму, чтобы после выздоровления он и его жена, 34-летняя Шан Гудселл, смогли завести ребенка.

Несмотря на усилия врачей, болезнь быстро прогрессировала. В конце концов австралиец смирился с мыслью, что победить рак не удастся, и отказался от дальнейшего лечения. 3 мая 2019 года он потерял сознание и больше так и не пришел в себя, несмотря на старания врачей.

Спустя три года его жена Шан Гудселл решила исполнить их общую мечту и провела процедуру искусственного оплодотворения. После первой же попытки женщина забеременела.

Первые время беременность протекала без проблем, однако роды начались на четыре месяца раньше срока. В декабре 2022 года у нее родилась дочь. Ее вес при рождении составлял всего 560 граммов. На третью неделю жизни у нее диагностировали некротический энтероколит — состояние, при котором клетки кишечника начинают отмирать.

Младенцу провели срочную операцию, которая прошла успешно. Через 17 недель ее выписали из больницы вместе с матерью.

Все, с кем я говорила, не могут поверить в то, насколько хорошо она себя чувствует, несмотря на недоношенность и последующие осложнения. Я верю, что с ней рядом все время был Джейсон и что он заботился о ней. Я знаю, что именно по этой причине Матильда так быстро поправляется Шан Гудселл

Ранее сообщалось, что жительница Австралии, страдавшая бесплодием, внезапно родила мальчика. Женщина подчеркнула, что до этого не замечала никаких признаков беременности.