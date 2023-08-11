Криминальный аналог ChatGPT закрыли

Чат-бот для киберпреступников WormGPT закрыли после деанонимизации его создателя

Чат-бот для киберпреступников WormGPT был закрыт его создателем после того, как западным журналистам удалось узнать имя основателя проекта. Сообщение о прекращении работы криминального аналога ChatGPT появилось в официальном Telegram-канале бота вскоре после деанонимизации его разработчика.

«С большой грустью сообщаю о завершении проекта WormGPT. Когда этот проект только начинался, мы не думали, что он станет настолько заметным явлением», — сказано в сообщении.

Разработчик чат-бота настаивает на том, что WormGPT создавался, чтобы обойти стандартные ограничения ChatGPT, в первую очередь — цензуру. По мере развития проекта в него вносились изменения, в частности, в последнее время был введен запрет на генерацию кода вредоносного ПО или программ для фишинга. Тем не менее владелец WormGPT заявил, что пятерым создателям чат-бота «больше не хватает мотивации» для развития проекта. Одной из причин этого он назвал повышенное внимание со стороны СМИ, которые пытались выставить чат-бот в невыгодном свете.

WormGPT был закрыт спустя сутки после публикации данных его создателя. Известному американскому журналисту Брайану Кребсу, который специализируется на расследованиях в сфере информационной безопасности, удалось вычислить разработчика чат-бота для киберпреступников после анализа его аккаунтов на даркнет-площадках. Им оказался 23-летний гражданин Португалии Рафаэль Мораиш, который дал Кребсу небольшое интервью.

«Мы запретили WormGPT отвечать на запросы, связанные с некоторыми темами. Например, всем, что связано с заказными преступлениями, торговлей наркотиками, похищениями людей, детской порнографией, программами-вымогателями, финансовыми махинациями», — рассказал Мораиш. Он также подчеркнул, что не считает свою разработку чат-ботом для хакеров и мошенников.

В то же время Кребс в своей публикации отметил, что WormGPT рекламируется на даркнет-площадках именно как чат-бот с опцией создания вредоносного программного обеспечения. За все время работы теперь уже закрытого проекта платную подписку на него купили не менее 200 человек, однако суммарное число его пользователей по всему миру значительно превышало этот показатель.

Ранее основными угрозами, исходившими от WormGPT, назвали создание фишинговых писем и вредоносного программного обеспечения. В частности, с его помощью преступники могли создавать программы, способные красть пароли от различных учетных записей. Появление чат-бота, по мнению экспертов, снизило порог входа в сферу киберпреступности.