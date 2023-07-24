Названы основные угрозы криминального аналога ChatGPT

Глава киберразведки Bi.Zone Скулкин назвал создание вредоносов основной угрозой WormGPT

Создание фишинговых писем и вредоносного ПО — основные угрозы, исходящие от WormGPT, даркнет-аналога чат-бота ChatGPT, который набирает популярность в криминальных сообществах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава управления киберразведки компании Bi.Zone Олег Скулкин.

«WormGPT не только обучен на релевантных наборах данных, но и не имеет тех ограничений, которые есть у ChatGPT. Поэтому WormGPT может беспрепятственно использоваться, например, для создания фишинговых писем, вредоносного программного обеспечения или обфускации вредоносного кода, то есть его маскировки путем запутывания, чтобы нельзя было разобраться, как он работает», — сказал Скулкин.

Он уточнил, что с помощью WormGPT можно составить текст, призывающий жертву перейти по фишинговой ссылке и ввести свои учетные данные или загрузить вредоносное ПО. Кроме того, с его помощью преступники могут создавать программы, способные красть пароли от различных учетных записей. Подобные инструменты, по мнению Скулкина, снижают порог входа в сферу киберпреступности. В числе основных преимуществ WormGPT для даркнет-преступников специалист назвал сокращение расходов и упрощение решения рутинных задач.

«WormGPT уже используется в России, и дискуссии на теневых форумах лишний раз это доказывают. Пока отзывов о работе с этим чат-ботом внутри страны не так уж много. Гораздо чаще пишут, что готовы им воспользоваться, протестировать для своих задач. И, конечно, задают много вопросов о нюансах работы, преимуществах и ограничениях», — заключил Скулкин.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp. В частности, мошенники начали красть персональные данные россиян с помощью чат-ботов. Больше всего случаев использования этой схемы специалисты зафиксировали с 19 по 25 июня.