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01:50, 11 августа 2023Мир

Политолог допустил смену режима Зеленского из-за недовольства США

Политолог Васильев: администрация Байдена может пойти на смену режима Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена может пойти на смену режима украинского лидера Владимира Зеленского, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Об этом пишут «Известия».

По его словам, Вашингтон будет продолжать поддержку Киева в любом случае, но это не помешает ему при необходимости «перетряхнуть» киевскую верхушку. Он указал на то, что массовая критика украинского руководство вызывает раздражение и недовольство у американской стороны. Политолог считает, что ближе к 2024 году «запрос на мир растет».

«Администрация Байдена в нынешних условиях вполне может пойти на смену режима Зеленского», — допустил он.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что прекращение или «заморозка» конфликта грозит Зеленскому и его режиму катастрофой.

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    Марина Совина
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