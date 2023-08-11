В Киеве обвинили Зеленского в уничтожении Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: своей некомпетентностью Зеленский уничтожает Украину

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского приводит к постепенному разрушению страны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в блоге на YouTube.

Эксперт отметил, что многие украинцы покинули страну, а уровень рождаемости продолжает снижаться. Кроме того, по его словам, в связи с тяжелым положением на фронт приходится идти мужчинам старше 50 лет, которые ко всему прочему страдают различными болезнями.