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22:39, 11 августа 2023Бывший СССР

В Киеве обвинили Зеленского в уничтожении Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: своей некомпетентностью Зеленский уничтожает Украину

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского приводит к постепенному разрушению страны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в блоге на YouTube.

Эксперт отметил, что многие украинцы покинули страну, а уровень рождаемости продолжает снижаться. Кроме того, по его словам, в связи с тяжелым положением на фронт приходится идти мужчинам старше 50 лет, которые ко всему прочему страдают различными болезнями.

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    Марина Совина
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