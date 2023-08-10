В Киеве возложили вину за возможную потерю Купянска на Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может потерять Купянск из-за Зеленского

Украина может потерять Купянск из-за неудач президента страны Владимира Зеленского. Такой исход для киевских властей предрек экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

По его словам, с каждым днем обстановка становится все хуже — были тяжелейшие удары, среди прочего, по Харькову и Купянску. «Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может. По сути, он неудачник, и его ситуация с каждым днем ухудшается», — возложил Соскин вину на украинского лидера. На этом фоне, добавил эксперт, Зеленский «начинает зверствовать», ужесточая политику в собственной стране.

Экс-советник Кучмы указал, что под давлением Зеленский стремится организовать новое наступление, однако операции заканчиваются поражением. Потеря контроля над Купянском, убежден Соскин, может стать последней каплей.

10 августа стало известно, что Вооруженным силам России до города Купянска осталось пройти семь километров. Военные вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском.

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что российские силы проводят масштабное наступление на Купянском направлении с целью прорвать оборону Украины.