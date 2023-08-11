69-я параллель
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13:34, 11 августа 202369-я параллель

Россияне заметили медведя под окнами дома и сняли его на видео

Жители Якутии заметили медведя под окнами дома и сняли его на видео

Жители Нижнеколымского района Якутии заметили бурого медведя под окнами дома и сняли его на видео. Ролик публикует портал «ЯСИА».

Хищник возрастом около двух трех-лет забрел в поселок Черский посреди ночи. На видео, снятом очевидцами, видно, как зверь пересекает двор, оглядываясь по сторонам.

«Вот почему собаки лаяли», — говорит человек за кадром.

По данным портала, за последние две недели медведя в поселке видели несколько раз. После сообщения о появлении хищника сотрудники полиции и специалисты охраны природы провели патрулирование, но зверя так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе семейство бурых медведей вышло к мусорным контейнерам в поисках пищи. Произошедшее попало на видео, на записи видно, как два медвежонка забираются прямо в бак.

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    Варвара Родикова
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