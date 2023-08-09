Семейство медведей вышло к людям в российском регионе и попало на видео

На Ямале семейство медведей вышло к людям и попало на видео

В Ямало-Ненецком автономном округе семейство бурых медведей вышло к людям и попало на видео. Ролик публикует издание «Ямал 1».

Видео снято в Пуровском районе. На записи видно, как большая медведица и три медвежонка направляются к мусорным контейнерам со стороны леса. Хищники обнюхивают территорию в поисках пищи, два медвежонка забираются прямо в бак.

В местной администрации изданию рассказали, что сообщений о появлении медведей в экстренные службы не поступало.

Ранее семья медведей проникла на кордон в верховье реки Буотамы в Якутии и попала на запись фотоловушки. Незадолго до этого там замечали медведей-сверстников и взрослого медведя шести-семи лет.