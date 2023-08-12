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14:17, 12 августа 2023Культура

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко

В Москве на 55-м году жизни скончалась актриса «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

Кадр: фильм «Спецотдел»

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, в последнее время актриса боролась с тяжелым заболеванием. Белла Ко ушла из жизни в четверг, 10 августа, в своей квартире, расположенной на улице Перерва на юго-востоке Москвы. «Причина смерти — онкология», — приводит агентство слова собеседника.

Белла Ко родилась 23 мая 1969 года. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Артистка была известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифосовский», «Нелегал», «Обменяйтесь кольцами» и «Гольфстрим под айсбергом».

Также Белла Ко работала актрисой дубляжа и переводчицей. Российские зрители могли слышать ее голос в мультфильмах «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», а также фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза» и других.

28 июля стало известно о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрея Бабенко. Артист скончался 24 июля на 48-м году жизни. За свою карьеру от снялся в 113 фильмах и сериалах.

А двумя днями ранее, 26 июля, сообщалось о смерти режиссера сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаила Мамедова. Он умер в возрасте 71 года на приеме у врача в Москве от острой сердечной недостаточности.

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    Варвара Кошечкина
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