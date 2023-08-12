В Москве на 55-м году жизни скончалась актриса «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, в последнее время актриса боролась с тяжелым заболеванием. Белла Ко ушла из жизни в четверг, 10 августа, в своей квартире, расположенной на улице Перерва на юго-востоке Москвы. «Причина смерти — онкология», — приводит агентство слова собеседника.

Белла Ко родилась 23 мая 1969 года. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Артистка была известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифосовский», «Нелегал», «Обменяйтесь кольцами» и «Гольфстрим под айсбергом».

Также Белла Ко работала актрисой дубляжа и переводчицей. Российские зрители могли слышать ее голос в мультфильмах «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», а также фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза» и других.

28 июля стало известно о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрея Бабенко. Артист скончался 24 июля на 48-м году жизни. За свою карьеру от снялся в 113 фильмах и сериалах.

А двумя днями ранее, 26 июля, сообщалось о смерти режиссера сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаила Мамедова. Он умер в возрасте 71 года на приеме у врача в Москве от острой сердечной недостаточности.