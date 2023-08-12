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17:27, 12 августа 2023Россия

В Крыму захотели ужесточить ответственность за публикацию фото систем обороны

В Крыму захотели ужесточить ответственность за публикацию кадров систем обороны

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Власти Крыма захотели ужесточить ответственность, которую несут лица, публикующие кадры расположения и работы систем обороны. Об этом со ссылкой на источник в Совмине региона сообщил Telegram-канал «Крымский».

Уточняется, что ответственность хотят ужесточить за публикацию фото и видео, содержащих данные о расположении и работе оборонных систем, стратегических и войсковых объектов, а также средств противовоздушной обороны.

«Лица, публикующие, распространяющие и передающие фото и видеозаписи в публичных источниках, чатах, соцсетях будут привлекаться к уголовной ответственности в максимально жестком режиме», — говорится в посте.

Официально власти Крыма эту информацию не подтверждали.

Ранее советник главы региона Олег Крючков на фоне новых попыток атак со стороны Вооруженных сил Украины призвал гостей и жителей Крыма не снимать на видео работу систем ПВО. Он напомнил, что это позволяет украинской армии корректировать удары.

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    Варвара Кошечкина
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