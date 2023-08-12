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15:36, 12 августа 2023Россия

Власти Крыма обратились к жителям и гостям полуострова после попытки атаки ВСУ

Советник Аксенова призвал крымчан и гостей полуострова не снимать работу ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жителей и гостей Крымского полуострова призвали не снимать на видео или фото работу систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким призывом к отдыхающим и крымчанам обратился советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков. Призыв властей региона опубликован в Telegram-канале чиновника на фоне попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Крючков отметил, что опубликованные видео помогают ВСУ корректировать удары.

«Ваш хайп помогает врагу», — написал в блоге Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Вскоре Аксенов сообщил о второй сбитой ракете.

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    Марк Леонов
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