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01:00, 12 августа 2023Мир

Вашингтон разорвал соглашение по поставкам стали из России

Вашингтон разорвал соглашение о поставках стали из РФ в США

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Министерство торговли США приняло решение разорвать резолюции о приостановке антидемпингового расследования касательно поставок в страну произведенных в России плит из углеродистой стали. Соответствующий документ появился в Федеральном реестре США, официальном журнале Федерального правительства Америки.

Речь идет о соглашении от 2003 года. Также в опубликованном в реестре уведомлении говорится, что в отношении плит из углеродистой стали, произведенных компанией «Северсталь», вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81 процента, тогда как России в целом ― 185 процентов.

11 августа власти США ввели новый пакет санкций против российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Позже на сайте Госдепартамента появилось сообщение, объясняющее решение ввести ограничения.

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    Екатерина Подвигина
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