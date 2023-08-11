В США объяснили введение нового пакета санкций против России

В США объяснили введение нового пакета санкций против бизнесменов и РСПП

В США объяснили введение нового пакета санкций против российских бизнесменов и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вовлеченностью в российские экономические процессы. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Введение санкций против РСПП объяснили тем, что организация активно работает над импортозамещением и противодействовала ограничениям против России. Кроме этого союз занимается технологическим сектором российской экономики.

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев также попали под ограничения. Причиной названо то, что они входят в «наблюдательный совет консорциума "Альфа-Групп", одного из крупнейших финансово-инвестиционных конгломератов в России».

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против трех российских научных центров. Речь шла об Институте общей физики имени Прохорова РАН, Казанском научном центре РАН и Институте физики твердого тела РАН имени Осипьяна.