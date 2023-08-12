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10:18, 12 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о минировании Киевом территорий около Ровенской АЭС

5.ua: ВСУ минируют территории у Ровенской АЭС и усиливают вторую линию обороны

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют территории около Ровенской атомной электростанции и усиливают вторую линию обороны на границе с Белоруссией. Об этом пишет украинский телеканал 5.ua в Telegram.

«В Ровенской области минируют поля вблизи атомной электростанции», — сказано в публикации. Уточняется, что на белорусско-украинской границе в области обустраивается вторая линия обороны с ловушками для пехоты и техники.

При этом, как утверждают бойцы ВСУ, видимой угрозы со стороны Белоруссии нет. Однако они считают, что надо быть готовыми к любому развитию событий.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Украина приступила к усилению территорий северной границы. По его словам, было прорыто свыше 40 километров противотанковых рвов в Черниговской области. Кроме того, создано более 30 тысяч минных ловушек.

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    Кристина Есикова
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