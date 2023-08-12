Украина заявила о невозможности гарантировать безопасность судов в Черном море

ВМС Украины: гарантировать безопасность судов в Черном море сейчас невозможно

Гарантировать безопасность прохода судов по транспортным коридорам в Черном море сейчас невозможно. Об этом заявил официальный спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя украинских ВМС, несмотря на то что Вооруженные силы пытаются держать ситуацию под контролем, стопроцентной гарантии безопасности Киев дать не может.

Плетенчук добавил, что эта информация была доведена до судовладельцев.

«Все, что от нас зависит, мы делаем. Только со временем будет понятно, как будет работать этот дополнительный коридор», — заявил он.

10 августа сообщалось об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. Коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля после атаки Украины на Крымский мост. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.