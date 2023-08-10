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14:06, 10 августа 2023Бывший СССР

Украина открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море

ВМС Украины объявили об открытии коридоров для торговых судов в Черном море

Фото: Serhii Liashonok / ZumaPress / Globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — сообщили в ВМС Украины.

При этом в ведомстве предупреждают, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. В ведомстве также подчеркивают, что допускаться будут только те суда, владельцы и капитаны которых официально подтвердят готовность к плаванию в текущих условиях.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля запрещено. Кроме того, с 21 июля суда, следующие в акватории Черного моря, рассматриваются Киевом как перевозящие грузы военного назначения.

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    Алевтина Запольская
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