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19:13, 12 августа 2023Россия

Сбитый на подлете к российскому городу беспилотник попал на видео

В сети появилось видео беспилотника ВСУ, сбитого на подлете к Шебекино

В сети появилось видео беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого на подлете к городу Шебекино. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На попавших в сеть кадрах видна часть беспилотника, которая лежит на земле.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к Шебекино. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал он.

Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало.

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    Екатерина Власова
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