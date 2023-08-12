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11:27, 12 августа 2023Бывший СССР

Польские военные предотвратили прорыв границы мигрантами-белорусами

В Польше военные предотвратили прорыв границы мигрантами из Белоруссии

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше военные предотвратили прорыв границы группой нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничной стражи страны.

По данным ведомства, пограничникам пришлось применить водометы, чтобы группа белорусских мигрантов не смогла проникнуть на территорию Польши. Инцидент произошел на участке, который охраняется постом в Дубиче-Церкевне. Всего пройти пытались 40 человек, они были настроены агрессивно.

В пресс-службе уточнили, что один из граждан нес нож, а все остальные бросали камни. Тогда было решено отправить машину Tajfun с водометами.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что действия Польши на границе с Белоруссией создают напряженность в регионе и угрожают стабильности Минска.

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    Екатерина Власова
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