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16:55, 11 августа 2023Мир

Российский полковник назвал провокацией действия Польши у границы Белоруссии

Полковник Кнутов назвал провокацией действия Польши у границы Белоруссии

Фото: Omar Marques / Getty Images

Действия Польши на границе с Белоруссией создают напряженность в регионе и угрожают стабильности Минска, заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что Варшава намерена «спровоцировать» Минск таким образом, чтобы в конфликт вмешались другие члены НАТО.

«На сегодняшний день есть опасность от поляков для Белоруссии. Поляки хотят спровоцировать ситуацию так, чтобы вмешались НАТО и США напрямую, то есть начала действовать статья V [Устава НАТО]. Американцы это понимают, и там конгрессмены внесли поправку, в соответствии с которой президент не может объявить войну на основании статьи V без одобрения Конгресса. Тем самым сделано все, чтобы "польские игры" свести к минимума», — сказал военный эксперт

Польша пытается оттеснить и Германию, и Францию со своих позиций и намерена сделать из себя региональную державу, которая должна диктовать условия своим соседям с помощью силы. Конечно, угроза Белоруссии есть. (...) Возможность возникновения конфликта есть, и она достаточно серьезная

Юрий Кнутовдиректор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Он также прокомментировал заявление главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, который заявлял о подготовке к размещению войск на границе с Белоруссией. По мнению Кнутова, Польша «ведет себя достаточно самоуверенно». Он также подчеркнул, что подобные действия Варшавы формируют напряженность в регионе.

Ранее Блащак сообщил, что ведомство начало создание военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые будут нести службу на границе с Белоруссией. По его словам, сейчас создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров.

«Уже через три месяца там начнут постоянную службу солдаты», — рассказал о подготовке Блащак, назвав эти действия инвестицией в безопасность Варшавы и ее союзников.

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    Кирилл Садовский
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