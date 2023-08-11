В Польше рассказали о подготовке к размещению войск на границе с Белоруссией

Польша готовится разместить части дивизии на границе с Белоруссией к концу осени

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что ведомство начало создание военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые будут нести службу на границе с Белоруссией.

По его словам, сейчас создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров. «Уже через три месяца там начнут постоянную службу солдаты», — написал Блащак, подчеркнув, что это инвестиции в безопасность поляков и союзников.