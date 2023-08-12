В США подсчитали потери украинской армии с начала спецоперации

NYT: ВСУ потеряли более 150 тысяч военных с начала СВО

По подсчетам западных аналитиков, украинская армия потеряла более 150 тысяч человек личного состава с начала специальной военной операции. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что число потерь России выше, но ее население в три раза больше украинского. Также, согласно изданию, все больше украинцев пытаются избежать военной службы.

Ранее украинский военный рассказал о тяжелых потерях личного состава и техники в первые дни контрнаступления. По его словам, некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах операции, пытаясь прорваться к мощной российской обороне.