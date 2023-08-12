Перечислены отрасли с самым высоким в России переизбытком кадром

HR-эксперт Мурадян: кадровый избыток отмечается в сферах маркетинга и красоты

Ситуация в политической и экономической сферах, особенно на международной арене, существенно повлияло на востребованность кадров в самых разных отраслях, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил сферы работы, в которых наиболее остро стоят проблемы кадрового дефицита и кадрового профицита — переизбытка работников.

Ситуация в политической и экономической сферах, особенно на международной арене существенно повлияло на востребованность кадров в самых разных отраслях, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. Он перечислил сферы работы, в которых наиболее остро стоят проблемы кадрового дефицита и кадрового профицита — переизбытка работников.

Перенасыщение кадров у нас есть сфере маркетинга, теле- и радиожурналистики, переизбыток кадров есть и в сфере дипломатии в связи с тем, что много дипломатов отозвали обратно. Проблема актуальна и для бьюти-сферы: платежеспособность клиентов упала, и работники сферы остались. Избыток отмечается и в спорте, там слишком много классных специалистов без работы. Российский спорт сейчас чувствует себя на международной арене чувствует себя не очень хорошо, в связи с чем идут большие сокращения, много хороших специалистов этой отрасли остались без работы Гарри Мурадян руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт

Специалист также перечислил рабочие сферы, в которых наиболее остро стоит обратный вопрос — проблема кадрового дефицита. Мурадян посоветовал соискателям обратить внимание на эти сферы, так как, по его словам, в таких отраслях работодатели «бегают» за работниками.

Если мы говорим о кадровом дефиците, то это, в первую очередь, IT-специалисты, а особенно backend-разработчики. Вторая сфера с дефицитом кадров — это медицина, тут наблюдается и будет наблюдаться дефицит талантливых, высококвалифицированных кадров. Также это глобально все рабочие специальности: те, кто стоят у станка. Дефицит кадров отмечается и в строительной отрасли Гарри Мурадян руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт

Ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ в ходе проведенного ими исследования выяснили, что к середине 2023 года почти все отрасли российской промышленности испытывают высокую или критическую кадровую уязвимость: предприятиям сильно не хватает квалифицированных кадров.

Сильнее всего от дефицита специалистов страдают предприятия, производящие автомобили и другие транспортные средства, прицепы и полуприцепы и оборудование. Кроме того, максимально низкий уровень обеспеченности высококвалифицированными кадрами зафиксирован у производителей электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий. Среди производств, которые не считаются высокотехнологичными, серьезно нуждаются в специалистах производители кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков.