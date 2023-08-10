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08:45, 10 августа 2023Экономика

Названы самые пострадавшие от дефицита неквалифицированных кадров отрасли

ВШЭ: высокую кадровую уязвимость испытывают почти все отрасли промышленности РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

К середине 2023 года почти все отрасли российской промышленности испытывают высокую или критическую кадровую уязвимость — предприятим сильно не хватает квалифицированных кадров. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ в анализе динамики занятости в базовых отраслях экономики по состоянию на третий квартал 2023 года. На исследование ссылается РБК.

Сильнее всего от дефицита специалистов страдают предприятия, производящие автомобили и другие транспортные средства, прицепы и полуприцепы и оборудование. Кроме того, максимально низкий уровень обеспеченности высококвалифицированными кадрами зафиксирован у производителей электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий. Среди производств, которые не считаются высокотехнологичными, серьезно нуждаются в специалистах производители кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков.

Причем в первом квартале ситуация была не такой критичной: было много отраслей с нейтральной или низкой уязвимостью. Однако уже во втором квартале таким успехом могли похвастаться лишь одна-две отрасли, в июне — только деревообработка. В первый месяц лета количество отраслей с критическими высоким уровнем кадровой уязвимости стало рекордным: в их число попали 15 из 29 добывающих и обрабатывающих отраслей.

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Эксперты объясняют нехватку высококвалифицированных кадров высокой загруженностью производств по сравнению с уровнем 1,5-2 года назад. Для обеспечения работы предприятий необходимы дополнительные трудовые ресурсы, но в последние годы из-за низкого престижа таких профессий и уровня оплаты новые кадры едва ли готовы появиться на производствах.

В начале августа Института экономической политики имени Гайдара опубликовал исследование, согласно которому промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом — в июле 2023 года дефицит сотрудников испытывали 42 процента предприятий. Ситуация стала ухудшаться из-за антироссийских санкций, которые усилили необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации.

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    Мария Грушко
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