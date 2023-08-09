Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей. Как это ударит по рынку и ценам на машины?

Вступил в силу запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра

С 9 августа официально вступил в силу запрет на поставки некоторых автомобилей из Японии в Россию. Это касается машин с двигателями объемом более 1,9 литра. Причем ограничения распространяются как на новые, так и на подержанные автомобили.

Какие машины попали под запрет

Ограничения касаются не только автомобилей с ДВС, но также электромобилей, гибридов, легких коммерческих автомобилей, включая малокубатурные (под запретом теперь и кей-кары с объемом двигателя до 660 кубических сантиметров), грузовички и грузопассажирские универсалы.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

При этом еще в прошлом году Япония уже ввела ограничения на поставку автомобилей стоимостью более 6 миллионов йен (около 4 миллионов рублей по актуальному курсу на момент выхода заметки). С новыми ограничениями россияне теперь остаются и без таких минивэнов, как Toyota Alphard или Nissan Serena, внедорожников, включая популярные Toyota Land Cruiser разных серий, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero, седанов семейства Toyota Mark или Nissan Skyline. Кроме того, под ограничение подходят большинство среднеразмерных кроссоверов, таких как Honda CR-V или Toyota RAV4, а также популярные гибриды семейства Toyota Prius и электромобили Nissan Leaf.

Запрет поставок распространяется и на новые, и на подержанные автомобили

В общей сложности, под экспортные ограничения в рамках нового санкционного пакета от Японии попадают несколько сотен наименований, в том числе шины для грузовиков, яхты, автокресла, автозамки, товары из керамики, бумаги, стекла, керамическая плитка, цемент, текстильные изделия, материалы для съемки фото и видео и другое.

Каковы последствия нового запрета для рынка

Всего в 2022 году из Японии в Россию было поставлено около 200 тысяч подержанных автомобилей суммарной стоимостью примерно 1,8 миллиарда долларов. После ужесточения антироссийских санкций экспорт ограничат малолитражными автомобилями, на которые придется только 720 миллионов. «Срок действия нынешних санкций неизвестен, но они неминуемо приведут к снижению японского присутствия в регионе», — считает доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

Новые санкции могут нанести заметный удар по региональной экономике в Японии, в первую очередь префектуры Тояма на побережье Японского моря, которая является одним из центров отгрузки подержанных машин. Ведь Россия являлась крупнейшим рынком для японских авто с пробегом: на нее приходилось 26 процентов общих доходов Японии от экспорта по этой товарной статье. «Для японцев рынок просядет по таким машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне. Этот рынок просядет очень сильно — раза в два», — высказал свое предположение автодилер Александр Колевинский, 20 лет специализирующийся на поставках машин из Японии.

Я думаю, из-за санкций, которые Япония сейчас ввела, она каждый день будет терять по 100 миллионов иен (около 700 тысяч долларов) Александр Колевинский автодилер

Эксперты указывают, что на российском Дальнем Востоке построена ориентированная на японские автомобили деловая инфраструктура по продаже машин и их обслуживанию, а также по поставкам деталей и узлов. Однако теперь она может переориентироваться на китайские и южнокорейские машины.

Автомобили с объемом двигателя меньше 1,9 литра — это средний класс и ниже. Эти автомобили как поставлялись, так и будут поставляться Сергей Ефремов вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков

В целом, полагают аналитики, серьезных последствий для российского рынка быть не должно. Правда, до конца неясно, смогут ли власти Японии контролировать параллельный импорт своих автомобилей через третьи страны, например, седанов Toyota через Китай или внедорожников Mitsubishi через ОАЭ.

Некоторые участники рынка говорят, что пути обхода санкций уже найдены. В частности, об этом в разговоре с «Лентой.ру» упомянул Михаил Мокрушин, представитель японской фирмы, специализирующейся на экспорте машин в Россию. По его словам, жители Японии сами заинтересованы в сохранении традиционных потоков автоэкспорта. «Утилизация гибридных элементов и батарей в Японии очень дорогая, — объясняет Михаил. — Покупая машины оттуда, мы не только пополняли их казну, но и существенно избавляли их от "мусора"».

Что происходит на Дальнем Востоке

Незадолго до вступления запрета в силу ввоз японских машин на Дальний Восток резко вырос: поставки в регион за последние недели подскочили на 30 процентов. Всего с начала года и по конец июля через Владивостокскую таможню прошло 155,6 тысяч иномарок (в 2022-м за тот же период оформили вдвое меньше — 78 тысяч машин). Пиковыми стали июнь и июль 2023 года. Покупатели старались увезти как можно больше машин до начала действия новых ограничений.

За первую половину 2023 года в России было продано 811,8 тысячи подержанных машин японских брендов, как ввезенных недавно, так и уже бывших в обращении на российском рынке. Ровно половина из них — это машины с объемом двигателя более 1,9 литра.

Несмотря на заверения аналитиков, новые санкции Японии на деле оказались серьезными: Токио буквально останавливает отправку транспорта, уже находящегося в портах или на судах, то есть купленного до 9 августа, рассказал «Ленте.ру» приморский автожурналист Юрий Морозов. «По сути, многие россияне теперь стали собственниками имущества в Японии, которое они не могут оттуда вывезти. Придется его там же перепродавать, и уже ясно, что цены на японском рынке упадут, то есть люди потеряют деньги», — пояснил он.

Подсуетились и торговцы так называемыми утопленниками, то есть автомобилями, которые попали под воду еще в Японии или по пути во Владивосток, что сделало их практически непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Крупные фирмы-импортеры и торговцы-перекупщики на самом большом и старейшем авторынке страны — «Зеленом углу» — действуют по-разному. Одни стараются успеть приобрести, ввезти и растаможить как можно больше машин, не спеша с их перепродажей; другие, наоборот, стремились распродать с наценкой уже имеющийся автопарк людям, которые в панике приехали во Владивосток из Сибири за машиной, опасаясь тотального дефицита в будущем.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сейчас, подчеркнул Морозов, много тех, кто торгует битыми и наскоро отремонтированными машинами. По его словам, подсуетились и торговцы так называемыми утопленниками, то есть автомобилями, которые попали под воду еще в Японии или по пути во Владивосток, что сделало их практически непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Поставки в РФ из Японии не исчезнут, просто усложнятся логистические цепочки в рамках параллельного импорта. Это приведет к росту цен в среднем на 10-20% Евгений Житнухин Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh

По словам местных жителей, если бы подобная ситуация с обрушением рынка японских авто произошла в конце 90-х годов, то и городу и всему региону грозила бы полная катастрофа. Сейчас же дальневосточные порты, железные дороги и трассы загружены и другими импортными грузами, в том числе — параллельным импортом.