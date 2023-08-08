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19:04, 8 августа 2023Экономика

Япония запретила ввозить в Россию некоторые виды автомобилей

В Японии запретили ввоз в РФ машин с двигателями больше 1,9 литра и электрокаров

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии вступил в силу запрет на ввоз в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра, а также гибридных и электроавтомобилей. О вступлении в силу нового пакета санкций говорится на сайте правительства Японии.

Запрет также распространяется на коммерческие автомобили с малым объемом двигателя, включая грузовички и грузопассажирские универсалы. Санкции затронут железнодорожные составы и локомотивы, шины для крупногабаритного транспорта, а также стальные, свинцовые и цинковые изделия. Под ограничения подпадают новые и подержанные автомобили.

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Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов заявлял, что с момента введения ограничений рынок в России лишится больших японских праворульных минивэнов, крупных микроавтобусов с восемью и девятью пассажирскими сиденьями, а также мощных хетчбэков, внедорожников, купе и кабриолетов. Эксперт назвал санкции «огромным ударом по рынку».

Ограничения введены в рамках нового пакета санкций и также распространяются на материалы для фото- и киносъемки, бывшую в употреблении одежду, шерсть животных, хлопок и хлопковые изделия, пластмассу, дерево и изделия из него, бумагу и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент.

Объявляя о расширении санкций в отношении Москвы, японский министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура отметил, что Токио продолжит делать все необходимое для соблюдения ограничений для России вместе с мировым сообществом и странами G7.

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    Мария Черкасова
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