Названы запрещенные к ввозу в Россию японские автомобили

Автоэксперт Рогов: в Россию перестанут поставлять минивэны из Японии

Российский рынок лишится больших японских праворульных минивэнов и крупных микроавтобусов с восемью и девятью пассажирскими сиденьями после вступления в силу новых ограничений. Об этом рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Также перестанут привозить мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Все перечисленные типы машин попадают под новый запрет японских властей на экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра. По словам автоэксперта, это «огромный удар по рынку», поскольку раньше японские машины с мощными двигателями пользовались в России большим спросом.

Рогов также заявил, что снизится количество как частных лиц, так и дилеров, которые занимаются поставкой авто из Японии. При этом сокращение будет незначительным, поскольку участники рынка переориентируются на другие сегменты.

О новом запрете ранее 28 июля объявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. Под него также попадают гибридные автомобили. Запрет вступит в силу 9 августа.