Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:22, 28 июля 2023Экономика

Япония запретила экспорт гибридных автомобилей в Россию

Япония запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Япония запретила экспорт гибридных автомобилей и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также покрышек для грузовиков в Россию. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

Как отметил министр, ограничения вступят в силу с 9 августа. Он добавил, что Токио продолжит делать все необходимое для соблюдения санкций в отношении России вместе с мировым сообществом и странами G7.

При этом еще 20 июля власти Японии заявляли, что страна пока «не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России», таким образом опровергнув информацию о запрете экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

Представители авторынка отметили, что подобное решение Японии может привести к дефициту и подорожанию запчастей. Ввозимые под разбор машины покупают в стране целиком, затем распиливают на корабле и ввозят в Россию уже в качестве запчастей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило попытку дрона атаковать Москву

    Бывший чемпион UFC рассказал о «безумной» просьбе к Нурмагомедову

    Страны Африки заинтересовались российским «Панцирем» и «Тором»

    КНДР показала военные дроны и новые межконтинентальные баллистические ракеты

    Япония запретила экспорт гибридных автомобилей в Россию

    Звезда «Доктора Хауса» купила поместье в США

    Отец лайкнул откровенное фото подруги своей дочери и испугался последствий

    Российские войска уничтожили БМП и танки ВСУ на запорожском направлении

    Российские войска ударили «Солнцепеком» по опорному пункту ВСУ

    Ипотечное жилье при банкротстве оставят россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости