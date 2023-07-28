Япония запретила экспорт гибридных автомобилей в Россию

Япония запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра

Япония запретила экспорт гибридных автомобилей и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также покрышек для грузовиков в Россию. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

Как отметил министр, ограничения вступят в силу с 9 августа. Он добавил, что Токио продолжит делать все необходимое для соблюдения санкций в отношении России вместе с мировым сообществом и странами G7.

При этом еще 20 июля власти Японии заявляли, что страна пока «не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России», таким образом опровергнув информацию о запрете экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

Представители авторынка отметили, что подобное решение Японии может привести к дефициту и подорожанию запчастей. Ввозимые под разбор машины покупают в стране целиком, затем распиливают на корабле и ввозят в Россию уже в качестве запчастей.