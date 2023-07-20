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13:20, 20 июля 2023Экономика

Япония опровергла запрет поставок автомобилей в Россию

Правительство Японии не подтвердило планы ограничить экспорт автомобилей в Россию

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Власти Японии опровергли информацию о запрете экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что страна пока «не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России». Мацуно рассказал, что правительство Японии изучает варианты дальнейших действий с учетом принятия ограничительных мер США и Европы в отношении экспорта автомобилей в РФ.

При этом секретарь кабмина не подтвердил планы по введению запрета на поставки в ближайшее время. Мацуно напомнил, что Япония уже приняла дополнительный пакет санкций против России в конце мая.

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18 июня газета Yomiuri сообщила, что Япония хочет запретить поставлять в Россию новые и подержанные авто с объемом двигателя более 1,9 литра, также полностью попадет под запрет экспорт в страну электромобилей и гибридных авто. По сообщению издания, подобные меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций, а решение по нему может вступить в силу в начале августа. Аналогичный запрет был введен Евросоюзом в июне в рамках 11-го пакета антироссийских санкций.

Представители авторынка отметили, что подобное решение Японии может привести к дефициту и подорожанию запчастей. Эксперт отрасли рассказал, что ввозимые под разбор машины покупают в стране целиком, затем распиливают на составные на корабле и ввозят в Россию уже в качестве запчастей. В основном в сегменте ввозимых с такой целью авто оказываются машины с объемом двигателя 2 и 2,5 литра, за которые не нужно платить полную пошлину.

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