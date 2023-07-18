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11:44, 18 июля 2023Экономика

Описаны последствия запрета на ввоз в Россию японских машин

Запрет на ввоз в РФ авто с двигателем более 1,9 л приведет к дефициту на рынке запчастей

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Возможный запрет на ввоз в Россию из Японии автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра может привести к дефициту запчастей, а также к их подорожанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей авторынка.

Представитель магазина автозапчастей «Запчасти VDK» рассказал, что ввозимые под разбор машины покупают целиком, затем распиливают на составные на корабле и ввозят в Россию уже в качестве запчастей. Он указал также на категорию автомобилей, которые ввозят в Россию целиком, а затем переправляют с целью разбора в другие регионы, а также в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

По словам представителя «Запчасти VDK», в основном в сегменте ввозимых с такой целью авто оказываются машины с объемом двигателя 2 и 2,5 литра, за которые не нужно платить полную пошлину.

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В настоящее время у некоторых представителей рынка есть запасы запчастей на несколько лет вперед, однако ходовые позиции, которые продаются каждый день, быстро станут дефицитом, описан перспективу ограничений специалист.

В компании по продаже контрактных автозапчастей Dizel также указали, что санкции скажутся на ценнике запчастей. Там отметили, что если запрет введут в августе, последствий в виде роста стоимости стоит ждать уже осенью.

Более позитивный взгляд на происходящее выразили в компании по продаже запчастей Darts auto. Там предложили обратить внимание на китайские запчасти, отметив, что «выход всегда найдется».

Ранее японская газета Yomiuri написала, что страна хочет запретить поставки в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра в рамках очередного пакета санкций. Ограничения планируется ввести в августе. Также в Россию планируется полностью запретить ввозить электромобили, а также гибридные машины.

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    Мария Черкасова
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