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03:32, 18 июля 2023Экономика

Япония захотела запретить поставлять в Россию некоторые машины

Yomiuri: Япония хочет запретить поставлять в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра

Фото: Unsplash.com

Япония хочет запретить поставлять в Россию некоторые машины, речь идет о новых и подержанных авто с объемом двигателя более 1,9 литра, пишет газета Yomiuri.

Отмечается, что подобные меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций. Решение, по информации издания, может вступить в силу в начале августа.

Япония также планирует полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридных авто.

Газета отмечает, что в 2022 году подержанные машины были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, он занял 26 процентов от общего экспорта соответствующей продукции.

В июне генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что страна продолжит вводить санкции против России. Также он заверил, что правительство не прекратит отправлять военную технику и другую помощь для победы в конфликте.

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    Марина Совина
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