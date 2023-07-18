Япония захотела запретить поставлять в Россию некоторые машины

Yomiuri: Япония хочет запретить поставлять в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра

Япония хочет запретить поставлять в Россию некоторые машины, речь идет о новых и подержанных авто с объемом двигателя более 1,9 литра, пишет газета Yomiuri.

Отмечается, что подобные меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций. Решение, по информации издания, может вступить в силу в начале августа.

Япония также планирует полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридных авто.

Газета отмечает, что в 2022 году подержанные машины были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, он занял 26 процентов от общего экспорта соответствующей продукции.

В июне генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что страна продолжит вводить санкции против России. Также он заверил, что правительство не прекратит отправлять военную технику и другую помощь для победы в конфликте.

