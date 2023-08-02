Япония расширила санкции против России

Япония расширила список запрещенных к ввозу в РФ товаров на 758 позиций

В рамках нового пакета санкций Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, на 758 позиций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэкономики страны.

Запрет вступает в силу 9 августа. В частности, санкции распространяются на материалы для фото- и киносъемки, а также бывшую в употреблении одежду. Кроме того, в Россию будет запрещено ввозить продукцию химической промышленности, пластмассу, резину и изделия из нее, например, шины для крупногабаритных автомобилей, а также электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог.

В обновленный перечень попало также дерево и изделия из него, бумага и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент, овечья шерсть и шерсть животных, хлопок и хлопковые изделия. В запрет на экспорт также включили металлы, в том числе медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, а также изделия из недрагоценных металлов.

Япония также не будет поставлять в Россию гибридные автомобили и машины с объемом двигателя выше 1,9 литра, а также покрышки для грузовиков. Об этом стало известно 28 июля.