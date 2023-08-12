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01:45, 12 августа 2023Мир

Посол РФ заявил о ненадежности американоцентричной финансовой системы

Антонов: санкции США подтверждают ненадежность американоцентричной системы

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Новые санкции США против России подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

По его словам, атаки Запада в экономической сфере купируются, что позволяет россиянам «с уверенностью смотреть в будущее». «Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — отметил дипломат.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что очередная волна антироссийских санкций Вашингтона говорит о провальной ограничительной политике Штатов и попытках Белого дома сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны.

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    Марина Совина
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