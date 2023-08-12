В Совфеде заявили о противоречии затрат на Украину американским нуждам

Сенатор Пушков заявил, что траты на Украину противоречат внутренним нуждам США

Траты на поддержку Украины противоречат внутренним нуждам США. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В качестве подтверждения он напомнил о катастрофических пожарах на Гавайях, которые сравнил с апокалипсисом. По словам члена Совфеда, выделяемые на Украину деньги могли бы пойти на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

«На восстановление после пожаров Гавайям нужно 12 миллиардов долларов. Однако Байден просит конгресс выделить 12 миллиардов на Украину. Эта игра Байдена с украинским огнем рискует спалить предвыборные позиции демократической партии», — отметил Пушков.

Он добавил, что нынешняя позиция Демпартии США демонстрирует все большую оторванность демократов от нужд американского народа.

Ранее во Франции предрекли США упадок из-за помощи Украине. Там заявили, что в то время, как Вашингтон выделяет деньги Киеву, американские города превращаются в «трущобы под открытым небом».