Асселино: спонсирование Украины превращает США в трущобы

США погружаются в упадок, но все равно продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку. Такое мнение выразил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино на своей странице в Twitter.

«Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов», — высказался политик, отметив, что в то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в «трущобы под открытым небом».

Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин осудила инициативу президента США Джо Байдена о выделении новой помощи Украине. По ее словам, США не могут выделить новые миллиарды долларов Киеву. Вместо этого властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем. Политик отметила, что «пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду».