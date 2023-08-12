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10:42, 12 августа 2023Бывший СССР

Рогов заявил о вытеснении ВСУ из села Урожайное на времевском направлении

Рогов заявил, что ВС РФ вытеснили ВСУ из Урожайного на времевском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Урожайное на времевском направлении запорожского фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Урожайное — наше!» — сказано в публикации. Он уточнил, что вечером 11 августа и в ночь на 12 августа в результате успешной контратаки Вооруженные силы России (ВС РФ) выбили украинскую армию из населенного пункта. По словам Рогова, Урожайное полностью контролируется российскими военными.

Он подчеркнул, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике из-за попыток закрепиться в селе. Кроме того, глава движения назвал населенный пункт самым горячим местом на времевском направлении запорожского фронта.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступили из Урожайного. Как он утверждал, украинской армии удалось закрепиться в северной части села с помощью штурмовых подразделений. ВС РФ нанесли по военным ВСУ артиллерийские удары и задействовали против них авиацию.

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    Кристина Есикова
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